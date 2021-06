Un nuovo allenatore per ASD Trani: è Cosimo Sinisi

Il mister è entusiasta della nuova avventura che sta per affrontare a Trani

Diamo il benvenuto a mister Cosimo Sinisi!Nel prossimo campionato la panchina sarà affidata ad un allenatore di esperienza che vanta panchine anche in Promozione alla Nuova Andria e 1^ categoria alla guida di Virtus Andria e Virtus Molfetta tra le ultime dirette. Mister Sinisi accetta la sfida alla compagine tranese con contratto pluriennale che porterà l'ASD Città di Trani 2019 a scalare le categorie.Lavorando in simbiosi con il nuovo Ds Gianluca Leone (ex calciatore di Lega Pro e serie D) si punterà ad allestire una compagine competitiva sperando di avere delle buone notizie dalla domanda di ripescaggio che verrà presentata nelle prossime settimane.Mister Sinisi si dice entusiasta dalla nuova avventura che affronterà a Trani. Il presidente Franco Giusto promette che verrà allestita una rosa che sarà il giusto mix tra calciatori di esperienxa anche di categoria superiore e giovani promesse della città. Dal 1° Luglio si procederà allo scouting dei calciatori di interesse. Forza Ragazzi e Forza Trani!