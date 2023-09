Un pomeriggio di gioia sportiva riapre il campetto di via Gisotti grazie a Avis Odv

Era come vivere una festa, passare ieri pomeriggio da, che risuonava del vocio di bambini felici con il pubblico di genitori che da dietro la rete poteva finalmente vedere i propri bambini giocare - e imparare a giocare a basket - in una struttura all'aperto.Quel campetto - che di vicissitudini ne ha attraversato tante, in particolare un forzato abbandono che l'aveva ridotto in davvero cattive condizioni - grazie, è stato rimesso in sesto per poter essere prenotato con precedenza da società sportive, una necessità di cui Trani è particolarmente bisognosa. Ieri la società Avis Basket ha organizzato davvero come una festa la prima lezione per i piccolissimi che, divisi in squadre e affidate ai loro istruttori, hanno cominciato a imparare come si marca, come si lancia, come si palleggia."Siamo davvero grati a Avis ODV", ci dice una mamma mentre sorridendo con lo sguardo segue la corsa del suo bambino, sostenuta con sguardi di approvazione da alcuni genitori intorno a lei; "La necessità di strutture per poter anche semplicemente giocare a pallone in sicurezza era evidente dai tanti episodi di violazione-soprattutto serali e notturni - del campetto che aveva alcuni tratti della rete completamente tagliati. Nessun vandalismo, almeno quello che vogliamo sottolineare in questa circostanza: solo la voglia di giocare, a basket o persino a calcetto nel proprio quartiere.Quelle reti sono state riparate e ricucite eche rompe il cemento di tutto il quartiere.Un impegno prezioso da parte di un'associazione che si occupa di salute pubblica attraverso le donazioni di sangue, ma che evidentemente ha dimostrato quanto la salute di una società passi dalle opportunità che si offrono ai propri giovani. E praticare sport è uno strumento efficace contro le violenze, il vandalismo, perché insegna rispetto delle regole, senso di condivisione, spirito di squadra, amicizia: a Trani contro una china -testimoniata da episodi che da anni si fanno sempre più ricorrenti - davvero preoccupante.