Un weekend di successi per la scuola Wei Hai Trani

Grande successo in casa per gli atleti della scuola Wei Hai Trani lo scorso weekend al Pala Assi, dove si sono tenuti i campionati Italiani di Sanda, la Coppa Italia di Taolu Moderno, il Trofeo Nazionale di Qingda e il Trofeo Shaolin città di Trani.Nel contatto pieno del Sanda la squadra ha dato prova alla nazione dell'ottimo livello tecnico con i due nuovi campioni Assoluti: Thomas Nunziata (-65kg Juniores) e Sergio Lampidecchia (-90kg Seniores). Successi condivisi dal team del contatto leggero Qingda con tre ori e tre bronzi tra cadetti e juniores.Ottimi risultati anche per il taolu Shaolin, dove la squadra si è fatta valere in tutte le categorie: bambini, esordienti, cadetti, juniores e seniores, per tutte sia femminile che maschile.Un gruppo compatto e numeroso che sfoggia sempre nuovi talenti. Ventidue atleti Wei Hai hanno conquistato trentacinque medaglie!Ospiti del campionato la vice-presidente Della Vedova il sindaco Amedeo Bottaro, il delegato Coni Rutigliano e il consigliere Morollo.Grandi emozioni hanno travolto in questi due giorni il M° Antonio Pignataro, nominato co-organizzatore dell'evento insieme alla squadra Wushu Trani e la delegazione Puglia Fiwuk: il Maestro è infatti divenuto di nuovo papà il 23 Aprile con la nascita della seconda figlia, Elisa!