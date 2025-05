Una giornata a scacchi per il memorial “Giacomo Tommaselli”

Con grande emozione e partecipazione si è svolta la prima edizione del Torneo Memorial dedicato a Giacomo Tommaselli, amico stimato e appassionato del mondo degli scacchi, scomparso poco più di un anno fa. Figura gentile, presente e sempre disponibile, Giacomo ha saputo unire le generazioni intorno a una passione condivisa, quella per il nobile gioco degli scacchi.A ospitare questo evento carico di significato, organizzato dal Circolo Scacchistico di Trani "Gen. Dell'Erba", è stata la splendida cornice del Palazzo delle Arti "Beltrani" a Trani, luogo simbolo della cultura cittadina. Il torneo ha visto una grande partecipazione di appassionati di tutte le età: più di 100 i partecipanti per le due competizioni distinte, un Torneo Open riservato ai tesserati FSI e un Torneo Amatoriale aperto a tutti, confermando ancora una volta quanto questo gioco sappia unire, coinvolgere e formare, soprattutto tra i più giovani. Grande soddisfazione dei vertici dell'organizzazione, dal presidente Franco Carbonara al vice Luigi Monticelli, e Francesco Messina membro del direttivo e delegato del Cpr"Il successo di questa prima edizione - come ha sottolineato Carbonara - non è solo nei numeri, ma nello spirito con cui è stato vissuto: condivisione, memoria e passione. Il miglior modo per onorare Giacomo, che di questi valori è stato sempre testimone""Un ringraziamento speciale al Circolo Scacchistico di Trani "Gen. Dell'Erba" – hanno detto nel corso dei saluti istituzionali l'assessore alla cultura Lucia de Mari e il consigliere comunale Giuseppe Mastrototaro - promotore instancabile di cultura e aggregazione, e a tutti coloro che hanno reso possibile questo bellissimo tributo. Che diventi appuntamento fisso negli anni a venire".I risultati torneo open:1) Martire Ruggiero2) Del Mastro Marco3) Altini NicolaClassifica dei premi di categoria1º CM Garofalo1º 1N Marino1º 2N MartiradonnaRisultati amatoriale1º Vito Ciccolella2º Giuseppe Mele3º Luca Ribatti