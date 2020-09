Una nuova centrale per la Lavinia Group Volley Trani: arriva Antonella De Franco

In vista della prossima stagione nel campionato di serie B2 femminile, la Lavinia Group Volley Trani ha ingaggiato una nuova centrale: il club biancazzurro si rinforza con Antonella De Franco, atleta classe '89 proveniente dalla Damiano Spina Oria.De Franco è cresciuta con la maglia della Cirò Marina con cui, dal 2000 al 2007, ha affrontato le giovanili e il campionato di serie D. Con il Cutro ha disputato il campionato di serie B2. Dal 2011 al 2015 ha solcato i campi della serie C, con Crotone e, nuovamente, Cirò Marina. Dal 2017 il ritorno nel campionato di serie B2, disputato con Torretta, Pizzo e infine Oria.«Non nascondo di essere fremente di iniziare», ha commentato la giocatrice dopo l'ingaggio. «Un bel pubblico, un importante palazzetto e un'altrettanto bella città» i motivi che l'hanno spinta ad aderire al progetto.«Non mancano propositi positivi per la nuova stagione. Certamente cercherò di dare il meglio di me, offrendo il mio contributo alla squadra. Per altro conosco già le compagne: qualcuna per averci già giocato contro, altre per essere state compagne di squadra», ha concluso.