Utd Sly Trani, Pepè Lacarra è biancazzurro per il terzo anno consecutivo

Strapotenza fisica, un mancino irresistibile e una tecnica sopraffina. La UTD Sly Trani comunica di aver rinnovato l'accordo per il terzo anno consecutivo con Pepè Lacarra: l'attaccante barese vestirà la maglia biancazzurra numero 22.Pepè Lacarra, classe 1987, conta nella sua carriera 99 presenze tra i professionisti, divise tra Andria e Como in C1 e Arzanese, Chieti e Monopoli in C2. Diverse anche le presenze in Serie D, tra San Paolo Bari, Fo.ce.vara, Avezzano, Noicattaro, Petacciato, Grottaglie, Turris, Manfredonia e Bisceglie, e gol a grappoli in Eccellenza e Promozione, con il record di 34 marcature in campionato con la maglia dell'Omnia Bitonto, con cui conquistò il campionato nella stagione 2015/16. Dall'estate 2018 ha sposato il progetto UTD Sly in Prima Categoria mettendo a segno 45 gol in due anni con il club del presidente Danilo Quarto, quest'anno torna in Eccellenza Pugliese con l'obiettivo di continuare a far gol.Lacarra ha commentato così l'accordo: «È la prima volta che per tre anni milito in una stessa società, questo dimostra il bel rapporto che c'è. Mi avevano accostato ad altre squadre ma non ho mai avuto dubbi. Volevo rimanere qui e il 'Comunale' di Trani mi fa venire la pelle d'oca, non vedo l'ora di esultare sotto la gradinata»Il DG Pierluigi De Lorenzis esprime la sua soddisfazione: «Pepè è con noi dalla Prima Categoria proprio per arrivare in Eccellenza e fare la differenza in questa categoria. Siamo contenti di averlo ancora con noi».