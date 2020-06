Utd Sly Trani, ancora due conferme: il massaggiatore Leo Ferrucci e il medico Francesco Campione

Gli ultimi due tasselli, per quanto riguarda lo staff, di un puzzle a tinte biancazzurre che prende sempre più forma. La Utd Sly Trani comunica di aver raggiunto l'accordo con il massaggiatore Leo Ferrucci e il medico sociale, il dott. Francesco Campione.Ferrucci è uno dei volti nuovi dello staff 2020-2021, con un passato importante sui campi pugliesi. Nel curriculum, infatti, figurano esperienze sia nei professionisti che nei dilettanti: storico massaggiatore del Bisceglie, con cui ha disputato i campionati di Serie C, Serie D ed Eccellenza Pugliese. Sempre in Eccellenza, le importanti parentesi con la Fidelis Andria e il Corato, nell'ultima stagione.Il Dott. Francesco Campione, invece, sarà il medico sociale della società biancazzurra, al secondo anno con il nostro club.