Utd Sly Trani, ancora due conferme: nello staff tecnico Andrea Ettorre e Pasquale Ambruosi

Incomincia a prender forma lo staff tecnico di mister Claudio De Luca. La Utd Sly Trani comunica di aver raggiunto l'accordo con mister Andrea Ettorre, allenatore in seconda, e prof. Pasquale Ambruosi, preparatore atletico della formazione biancazzurra.Due piacevoli conferme per la società: mister Andrea Ettorre al suo terzo anno con il progetto Sly, mentre per il prof. Ambruosi sarà la seconda stagione con la nostra società.Nel curriculum di prof. Ambruosi anche le prestigiose esperienze in Serie C con il Gubbio (dal 2003 al 2006) e con l'Avellino (nella stagione 2006/2007). Una vita per lui anche sui campi dilettantistici pugliesi con Matera (Serie D), Rutigliano (Eccellenza), Bitonto (Serie D), Corato (Eccellenza) e con l'FBC Gravina nella stagione 2018/2019 nel Girone H di Serie D.