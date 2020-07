Utd Sly Trani, il mercato parte con il botto: Loris Palazzo è biancazzurro

Gol, esperienza e carisma per il primo colpo di mercato della UTD Sly Trani, che parte con il botto e pone il tassello iniziale per la rosa 2020-2021. La società biancazzurra comunica di aver raggiunto l'accordo con Loris Palazzo, l'attaccante ex Fidelis Andria indosserà la maglia numero 17 della UTD Sly Trani.Loris Palazzo, classe 1991, cresce nel settore giovanile del Bari per poi girovagare in tante piazze pugliesi. Da Foggia a Nardò, passando per Bitonto, Bisceglie, Casarano e Manfredonia sino alle ultime due esperienze nel Girone H di Serie D con le maglie Team Altamura (13 gol, stagione 2018/2019) e Fidelis Andria (12 gol, stagione 2019/2020). Nel mezzo anche l'importante esperienza con il Monza in Serie D, trascinato in Serie C a suon di gol (28 reti siglate, da dicembre 2015 ad aprile 2017), che gli son valsi la riconferma tra i professionisti, con due marcature messe a segno con la casacca dei lombardi nelle dieci presenze disputate.Il Direttore Generale Pierluigi De Lorenzis ha commentato così l'accordo: «Siamo contenti di aver trovato subito l'intesa con Loris. L'abbiamo fortemente voluto, non solo per le sue indiscusse doti tecniche ma anche e soprattutto per il valore umano del giocatore. Siamo convinti che darà il suo pieno apporto alla causa per vivere un anno da protagonisti».Anche Palazzo non ha nascosto la soddisfazione: «Convincere un giocatore già a giugno, non è assolutamente facile ma i contatti con la società mi hanno subito affascinato. Ci sono pochissimi club che hanno questa serietà e questa ambizione in giro. Trani è una piazza storica per il calcio pugliese, la speranza è di tornare insieme a calcare i palcoscenici che questa città merita. Sono uno che vive di emozioni e non vedo l'ora di vedere il 'Comunale' gremito».