Utd Sly Trani, ecco come e perché nasce il gruppo ultras Veterani

In seguito all'entusiasmo portato nella nostra città dal presidente Danilo Quarto ed il precedente scioglimento di alcuni gruppi ultras, si è pensato di creare un nuovo gruppo chiamato "Veterani". Il gruppo è nato grazie al nuovo progetto della United Sly Trani, con fondatori e direttivo formato da ragazzi che per svariati anni ha sempre dato anima e cuore per questi colori. Alcuni criticano la scelta di questo nome, vedendo parecchi ragazzi che con poca esperienza hanno deciso di collaborare con noi, ma loro saranno il futuro.«Il nostro intento - dicono i fondatori - sin dall'inizio è stato quello di sostenere i colori bianco azzurri in gradinata al fianco degli "Irascibili". Data la nuova società e il loro sostegno alla Vigor Trani, è come se si ripartisse dall'anno zero e' perciò, dopo alcuni incontri avvenuti tra i responsabili dei due gruppi si è chiesto di collaborare insieme avendo ognuno i propri spazi alla pari, ma da parte loro c'è la ferma volontà di essere in prima linea mentre noi dovremmo metterci al loro lato, oltre al fatto che non si sono trovati accordi praticamente su molte altre cose premettendo e ribadendo che noi nasciamo come nuovo progetto e il primo della Sly Trani.Da qui è scaturita a malincuore la nostra decisione, un distaccamento malgrado la flessibilità nei loro confronti rispettando soprattutto la loro storicità di gruppo. Il direttivo così annuncia che a partire dalla stagione 2020/2021 il gruppo veterani prenderà posto nella tribuna inferiore del comunale. Questa scelta è passata per il nostro motto "essere non apparire" in modo tale da manifestare i veri valori ultras che a Trani mancano da tempo, pronti a sostenere la United Sly TranI!Non abbiamo capi, vice capi e siamo tutti responsabili dal più grande al più piccolo. Chi crede ancora nella mentalità ultras sarà il benvenuto nel nostro gruppo. Avanti Trani avanti Veterani!».