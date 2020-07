Utd Trani, arriva la prima conferma "under": nella squadra Andrea Quacquarelli

Fisico prorompente, corsa e gioventù. La UTD Sly Trani pone il primo tassello anche sulla base «under» che andrà a comporre la rosa di mister Claudio De Luca: la società biancazzurra comunica di aver rinnovato l'accordo con il classe 2001 Andrea Quacquarelli, che vestirà la maglia numero 69.Andrea Quacquarelli cresce nel settore giovanile della Fidelis Andria sino alla categoria Giovanissimi, prima di passare all'Unione Calcio Bisceglie in cui fa l'esordio prematuramente in Prima Squadra per poi passare al Lanciano nella stagione 2018-2019, formazione di cui è uno dei protagonisti della vittoria in Promozione. La scorsa estate ha sposato il progetto UTD Sly ed è stato uno dei punti fermi dello scacchiere del tecnico Claudio De Luca, guadagnandosi sul campo la meritata riconferma.Il giovane terzino ha commentato così: «Sono molto contento di far parte di questa società e di vivere una piazza storica del calcio pugliese come Trani. Lo scorso anno sono cresciuto molto e ho imparato molto da giocatori che hanno fatto la storia del calcio della nostra regione».