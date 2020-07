Utd Trani, per il terzo anno consecutivo arriva la conferma del centrocampista Marino Faliero

Nel segno della continuità l'ennesima conferma in casa UTD Sly Trani. Qualità, quantità e inserimenti vincenti al servizio del centrocampo biancazzurro che va a rinforzarsi con un altro colpo: infatti, la società comunica di aver rinnovato l'accordo per il terzo anno consecutivo con Marino Faliero, che vestirà la maglia numero 20.Faliero, classe 1996, cresce nel settore giovanile del Bari prima di sposare in Eccellenza il progetto Sudest Locorotondo, di cui è uno dei protagonisti per tre stagioni. Poi le esperienze con Fortis Altamura e Noicattaro prima di un tris di campionati vinti: il salto del Terlizzi dalla Promozione all'Eccellenza e la doppia promozione della UTD Sly dalla Prima Categoria all'Eccellenza, con cinque gol messi a segno negli ultimi due anni con la società del Presidente Danilo Quarto.Il centrocampista barese ha commentato così: «Sono orgoglioso di far parte ancora di questo progetto. Trani è un'opportunità che aspettavo da una vita, giocare al 'Comunale' sarà emozionante, non vedo l'ora di vederlo gremito e di iniziare la stagione».Anche il DG Pierluigi De Lorenzis ha espresso la sua soddisfazione: «Conosco Marino da quando era con me a Locorotondo ed è cresciuto tanto in questi anni. Torna in Eccellenza da protagonista e con un buon bagaglio di esperienza accumulato, sono sicuro che darà un'importante mano alla causa».