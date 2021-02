Vittoria di...rigore in trasferta per l'Apulia Trani: 0 - 1 a Monreale

Torna con 3 punti fondamentali dalla lunga trasferta in Sicilia la compagine dell'Apulia Trani, che questo pomeriggio ha battuto il Monreale con una vittoria di misura per 1-0 su rigore.La partita è stata molto equilibrata nel primo tempo, nel corso del quale entrambe le squadre non hanno prodotto nessuna occasione da rete importante, anche se il Trani ha "spaventato" in maniera più costante le avversarie; ma negli spogliatoi durante l'intervallo il mister Mannatrizio deve aver incitato fortemente le ragazze ad un maggiore impegno: e così nella ripresa le biancoazzurre sono scese in campo molto più determinate, riuscendo sbloccare il risultato con un rigore conquistato da Sgaramella e trasformato dal dischetto dal capitano Michela Del Vecchio.Nel finale di partita le tranesi sono rimaste in 10 per l'espulsione di Ivana Cottino, e nonostante gli attacchi da parte della formazione di casa, il portiere Kathleeen Duwve è riuscita a salvare la porta per più di una occasione, mantenendo fino alla fine il risultato positivo per l'Apulia Trani. Tre punti davvero ottimi per la formazione di mister Mannatrizio, che riesce a fare un salto avanti in classifica di ben due posizioni.