Vittoria in trasferta per l'Apulia Trani: finisce 0 -2 la sfida contro il Crotone

Importante vittoria esterna per le ragazze di Mister Mannatrizio

Una vittoria netta sul campo del Crotone per le biancoazzurre dell'Apulia Trani, che si impongono nella trasferta calabrese con una rete per tempo. Apre le marcature nella prima frazione di gioco il capitano Michela Del Vecchio, trasformando un calcio di rigore procurato dal nuovo acquisto, la portoghese Joana Cugna.Nel secondo tempo, dopo una serie di azioni pur interessanti da parte delle padrone di casa, arriva invece il bel gol dell'attaccante tranese Isabel Sgaramella, che fissa così il risultato sullo 0 - 2 e chiude definitivamente la gara.Tre punti molto importanti per l'Apulia Trani, che dopo l'ultimo stop casalingo torna alla vittoria sul difficile campo calabro.