Ciclismo, il tranese Davide Marrone vince la 24h di Roma

«L'avevo messa nel mirino e così è stato. Sin dalle prime battute il ritmo è stato serrato e molto alto, con picchi di 61 km/h. Dopo 18 ore i numeri erano questi: 3.717 metri di dislivello e 32,8 km/h di velocità media. Alla 19esima ora mi trovavo in seconda posizione ad un giro sotto dal primo; in quel momento ho capito che ne avevo e che avrei potuto rimescolare le carte ribaltando il podio. Ho aspettato il momento giusto per attaccare, e alle 09:10 del mattino ho sferrato l'attacco togliendomi di ruota i miei diretti avversari. Subito dopo sono riuscito ad entrare nella fuga giusta doppiandoli, ma anche con un giro di vantaggio nulla era scontato, ho dovuto lottare sino all'ultimo minuto. Ad un'ora dalla fine, un guasto meccanico mi ha costretto a restare fermo per minuti preziosi. Ho poi dovuto proseguire in assenza del freno posteriore pur di non perdere il vantaggio acquisito. Anche questo ostacolo non mi ha impedito di arrivare primo. Ripeto ancora una volta il mio motto: l'ossessione batte il talento».

Il sogno che si realizza: vincere la 24h Roma, Categoria Solitari: stiamo parlando di Davide Marrone, che ha conquistato il primo posto alla competizione di ultra ciclismo.