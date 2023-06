Weekend di gare nazionali per gli atleti del Salto con l'asta di Trani

La Scuola di Salto con l'Asta di Trani, seguita dai 2 tecnici Lorenzo Giusto e Raffaele Musicco, sono a caccia, con i propri atleti, di misure importanti in vista dei prossimi campionati italiani di categoria e di risultati di rilievo per portare punti alle proprie società.Gabriele Belardi e Ivan Musicco dell'Elite Accademy Bari, gareggeranno ad un Meeting a Foggia, cercando di migliorare il proprio personal best. Luca Musicco, con la società barese dell'Accademy, gareggerà in Toscana con i propri compagni nella Finale A Bronzo Nazionale dei campionati di società ed infine Francesco Bove con l'Amatori Acquaviva, ad Agropoli, per la Finale B Nazionale dei CDS.Una crescita tecnica e di qualità che si spera possa portare sempre più in "alto" questi atleti. A breve partiranno dei corsi gratuiti di salto con l'asta alla ricerca di nuovi talenti.