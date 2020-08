Jazz a Corte, oggi sul palco l’americano Michael Supnick

Dopo il successo e l'alto gradimento del pubblico per l'Omaggio a Ella & Louis del 19 luglio, prosegue la seconda edizione del festival jazz più elegante di Puglia,nella terrazza en plein air dedicata al grande pianista jazz tranese Davide Santorsola. Una data a ridosso del Ferragosto allieterà palati sopraffini ma anche semplici appassionati di jazz.infatti incanterà tutta la Corte con(piano e voce),(voce e rullante),alla tromba,al sax,alla batteria, eal contrabbasso, nella duplice veste di mirabile musicista e direttore artistico dell'intera rassegna jazz. Un guest d'eccezione, poi,, in Italia da oltre vent'anni, è(trombonista, trombettista, cornettista, suonatore di flicorno soprano e tromba a coulisse),. Guida la Sweetwater Jazz Band, da lui fondata nel 1996. Supnick è protagonista anche del mondo del cinema e della televisione., collabora con Renzo Arbore, sin dai tempi di "Indietro tutta", e con Gigi Proietti da "Serata d'onore" e altri programmi tv sul Rai e Mediaset., per di più in numerose compilation, Supnick ha collaborato con direttori d'orchestra di calibro come i Maestri De Sica, Bacalov, Lepore, Mazza, Moricone, Pregadio, Vessicchio e tanti altri. Ha lavorato con Carl Anderson, Jimmy La Rocca (figlio di Nick La Rocca), Michael Applebaum, Tom Baker, Harold Bradley, Dan Barrett, Jim Galloway, Joy Garrison, Andy Stein, Thilo Wagner, Jack Walrath, Cristal White, Fabrizio Bosso, Romano Mussolini, Stefano Palatresi, Lino Patruno, Gegé Telesforo, solo per citarne alcuni.e continuerà,. Lala Compagnia dellaossa delazz e dellowing, si esibiràconin voce,alla chitarra,al flauto,alla batteria,al contrabbasso.",conin voce, accompagnato daalla chitarra,alla chitarra eal contrabbasso., in una sede di prestigio come Palazzo Beltrani,. Per fruire dei concerti la direzione chiede al pubblico un piccolo sforzo, essendo ormai cambiate le nostre abitudini a causa dell'emergenza Covid-19.