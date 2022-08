Mattonelle sconnesse e vegetazione spontanea, degrado sui marciapiedi del lungomare di Trani

"Marciapiedi puliti ed ordinati". E' l'ironica considerazione di un cittadino che evidenzia lo stato dei marciapiedi del lungomare di Trani. Come si evince dalla foto, le mattonelle dei marciapiedi sono sconnesse a causa della radici degli alberi recando disagi ai pedoni oltre costituire fonte di pericolo. A ciò si aggiungono le aiuole malcurate oramai prede della vegetazione spontanea e piene di rifiuti, ricettacolo di insetti e di cattivi odori. Non di certo un bello spettacolo per i cittadini ma anche per i tanti visitatori che in questi giorni affollano la città.