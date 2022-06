1,2,3 alza! Nel tormentone estivo di Elodie il prezzo del carburante?

E zitta zitta ha ritoccato - e superato - la vetta dei due euro, accompagnandosi al ritmo della canzone che impazza in tutte le radio, nei locali e nei lidi , e che in realtà si riferisce al volume della musica nella testa.L'estate è appena cominciata e tra aria condizionata nelle case, nelle aziende e nelle attività commerciali - ma anche nelle automobili che rinomatamente consumano di più con il climatizzatore acceso - e nuova ascesa del prezzo del carburante, che subito dopo le vette nel marzo scorso il governo era riuscito a ridimensionare, si preannunciano batoste pesanti."Stare con te è facile, un po' come sorridere, Come bere un sorso d'acqua", prosegue la canzone: il problema è che una bottiglietta d'acqua fresca a Trani è ormai venduta a €1,50 in alcuni bar, con l'arroganza di grande città turistica nella quale però, prima di alzare i prezzi, sarebbe opportuno provvedere a migliorare una serie di servizi indispensabili perché la città si possa appunto definire tale: dai parcheggi, alla sicurezza , all'apertura e alla disponibilità dei monumenti più belli che restano sigillati dietro le sbarre (il riferimento è ovviamente soprattutto al monastero di Colonna). Ma questa è un'altra storia.Pinuccio, il celebre cabarettista barese inviato di Striscia la Notizia, postando sui social una fotografia scattata a un distributore di benzina con lo sfondo di una di quelle statue di gesso sacre tanto in voga in Puglia, scrive, con la sua solita amara ma divertente ironia "Gesù , aiutaci tu". Eh, almeno questo non costa nulla e la speranza è l'ultima a morire.