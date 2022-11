11 regole per salvare il pianeta, premiata la 2 P della Baldassarre

Un gruppo di alunne della classe 2^P della Scuola Secondaria di I grado "E. Baldassarre" di Trani è stato premiato il 9 novembre 2022 presso la Sala delle Conferenze della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, dalla Giuria composta dal Comitato Paritetico E.I.P (Ecole Instrument de Paix, sezione Italia) e Ministero dell'Istruzione con il 1° Premio Regionale EIP "Puglia" per il video "11 regole per salvare il Pianeta".Il lavoro, realizzato lo scorso anno, è stato premiato con la seguente motivazione: "il Progetto didattico è stato realizzato con grande creatività e aderenza al tema proposto."Alla Cerimonia di Premiazione della 50^ edizione del Concorso nazionale E.I.P. hanno partecipato 230 scuole d'Italia. Il video della 2 P della scuola Baldassarre, diretta dal Dirigente scolastico, dott. Marco Galiano, nasce nell'ambito delle attività dell'Educazione Civica promosse dall'Istituto di piazza Dante e tratta di alcuni problemi planetari dell'ambiente, chiamando ciascuno di noi a modificare i propri comportamenti improntati il più delle volte allo spreco e indicandoci all'opposto delle azioni virtuose di recupero e riuso delle risorse ambientali (e umane)."I giovani- affermano i ragazzi della 2P- siamo il futuro della Terra e ce ne dobbiamo prendere cura per preservare le sue bellezze. Per farla continuare a vivere bisogna, quindi, mettere in pratica piccoli gesti quotidiani, che ai nostri occhi possono sembrare inutili: invece anche una goccia d'acqua può fare la differenza".Come mostrato nel video, i nostri comportamenti virtuosi renderanno il Pianeta un posto migliore. Uno dei diritti che abbiamo è di vivere in un mondo pulito. Ma questo è soprattutto un nostro dovere!I ragazzi Ringraziano il Dirigente Scolastico, dott. Marco Galiano, per aver dato loro la possibilità di vivere questa bellissima esperienza in una stupenda giornata romana… Se la sono senz'altro meritata. Le ragazze premiate sono:Rossella De Gennaro, Monica Di Meo, Francesca Gentile, Sara Ramires.