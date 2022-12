25thXmas Gospel Show, oggi lo spettacolo con Vincenzo Schettini in piazza Libertà

Aspettando lo spettacolo di Capodanno, oggi a Trani torna Vincenzo Schettini che mostrerà le sue capacità in veste di musicista e di direttore artistico con lo spettacolo "25thXmas Gospel Show"In piazza Libertà alle ore 19.30 (ingresso libero) con l'albero gigante sullo sfondo, è in programma il secondo gospel di piazza organizzato dalla Città di Trani durante le festività natalizie, stavolta a cura della formazione Wanted Chorus, nata nel 1997 e che celebra quest'anno i 25 anni di attività.Con il suo repertorio, che include classici natalizi rivisitati in stile pop e brani della tradizione gospel, saprà conquistare immediatamente un posto nel cuore degli amanti della musica.Centinaia i concerti all'attivo e ben due tour all'estero per il gruppo gospel pugliese che ha trasformato il modo di interpretare la musica natalizia e gospel, tanto da definirsi un gruppo Rockspel. La forza dirompente delle corde vocali e degli strumenti musicali si trasformerà in pura bellezza grazie alla direzione di Vincenzo Schettini, maestro e fondatore del gruppo.