Amministrative 2020, ricorso al Tar: si riapre il Consiglio Comunale per Rosa Uva?

Non c'è pace per il Consiglio, ci sarebbe da dire. A meno di un mese dalla proclamazione del Consiglio Comunale di Trani, presentato il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per richiedere il riconteggio dei voti di alcuni seggi delle scorse elezioni amministrative.Il riconteggio è mirato alla verifica dei voti totali nell'ambito della coalizione di destra che sosteneva il candidato Giuseppe Palumbo; la prima conta ha visto il partito Fratelli d'Italia superare Forza Italia di una manciata di voti, grazie ai quali il sistema delle proporzioni ha attribuito al partito della Meloni due seggi (Ferri e Cozzoli) e a Forza Italia uno solo (De Toma).Ebbene, se dal riconteggio dovesse risultare un nuovo colpo di scena (dopo gli andirivieni tra Lima e Cozzoli, quasi un thriller di settembre), a entrare nel consiglio sarebbe Rosa Uva, seconda nelle preferenze in Forza Italia, al posto di Cozzoli, di nuovo in bilico. Staremo a vedere se il Tar accoglierà il ricorso e si procederà a riaprire i depositi delle schede. Un nuovo thriller - questa volta invernale - tra gli scanni dell'aula consiliare cittadina.