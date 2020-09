Clamoroso a Trani, una trascrizione sbagliata e Lima torna in Consiglio comunale

Si attende ancora l'ufficialità della notizia ma tutto sembra ormai diretto a finire in questa direzione: Raimondo Lima, tra i grandi esclusi delle ultime elezioni, rientra in consiglio comunale a seguito di una verifica post voto.Lima, consigliere uscente e candidato nella lista di Fratelli d'Italia, era rimasto clamorosamente fuori dalla massima assise cittadina per soli tre voti, sotto al collega Emanuele Cozzoli. I due seggi conquistati infatti dalla lista della Meloni erano stati attribuiti proprio a Cozzoli e Andrea Ferri.Un'anomalia, tuttavia, era subito balzata agli occhi di Lima che in una sezione, probabilmente la n. 53, era uscito con zero voti e proprio in quella sezione uno dei rappresentanti di lista ne portava invece sette. Le segnalazione è stata dunque "obbligatoria" e a seguito di un controllo sembrerebbe che il dubbio fosse stato più che legittimo. Ora si attende l'ufficialità, ma intanto Lima sembrerebbe aver riconquistato il suo posto.