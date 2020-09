Telenovela elezioni comunali, nuovo possibile ribaltone tra Lima e Cozzoli in consiglio

Sembra una telenovela di quelle senza fine ciò che sta succedendo ad una settimana dalle elezioni amministrative che hanno visto la vittoria di Amedeo Bottaro sindaco.Il caso di Lima, rimasto dapprima clamorosamente fuori dalla massima assise cittadina per soli tre voti, sotto al collega Emanuele Cozzoli e poi rientrato a seguito di una verifica post voto, non sarebbe l'unico.Stesso discorso varrebbe ora anche per il collega di lista Cozzoli: lo stesso, dopo una verifica nella sezione n.6, avrebbe guadagnato quattro voti in più che lo riporterebbero in parità con Lima. Tuttavia a spuntarla sarebbe Cozzoli per il criterio del posizionamento in lista, ma anche eventualmente per l'ordine alfabetico: Lima, infatti, ha rinunciato al posto di capolista per il criterio alfabetico.Se la notizia venisse confermata, sarebbe Emanuele Cozzoli e non più Raimondo Lima l'altro consigliere di Fratelli d'Italia a sedere tra i banchi di Palazzo Palmieri, a fianco del collega di lista Andrea Ferri.Ma non solo. Potrebbe esserci un ribaltone anche nel Pd: a seguito di una nuova verifica dei voti, sembrerebbe che De Laurentis subentri al posto di Mannatrizio: i due erano distanziati di 5 voti. In questo caso, tuttavia, il rischio è un po' più calcolato perché almeno uno degli eletti del Pd dovrebbe entrare in Giunta e quindi lasciare il posto, in ogni caso, a Mannatrizio.Su entrambe le indiscrezioni si attende tuttavia l'ufficialità della Commissione elettorale oramai a lavoro da oltre una settimana per riportare ordine in questo marasma post-elettorale.