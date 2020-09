La Lega approda in consiglio comunale a Trani

Giovanni di Leo, 42 anni, sposato e padre di 5 figli, titolare di un'attività commerciale, è il primo Consigliere Comunale eletto della Lega nella storia della città di Trani."Con l'elezione del nuovo Consiglio Comunale – ha commentato il Delegato della Lista Lega Salvini Puglia, il dott. Andrea Catino, il centro-destra intero, come composto a livello nazionale, è rappresentato interamente fra i banchi dell'opposizione.La prima elezione nella storia di Trani di un consigliere leghista è sicuramente un motivo di soddisfazione per il Partito. Faccio gli auguri di buon lavoro all'amico Giovanni di Leo, primo Consigliere Comunale della Lega Trani, che rappresenta perfettamente il target a cui la Lega punta, i nuovi ultimi; i piccoli imprenditori e commercianti, dimenticati dal Governo, che quotidianamente alzano la serranda della propria attività e lottano contro le mille burocrazie di uno stato e di amministrazioni locali inefficienti e contro un tessuto economico sempre più danneggiato".Al neo-eletto consigliere comunale sono giunti il pieno sostegno e gli auguri di buon lavoro da parte del Segretario Regionale On. Luigi D'Eramo e del Segretario Provinciale BAT avv. Giovanni Riviello, che si complimentato con Giovanni Di Leo e con l'intera lista di candidati della Lega a Trani, che hanno posato la prima pietra per un progetto che è appena iniziato e che vede la Lega impegnata sul territorio ancora di più da oggi in poi."Bisogna fare tesoro – ha dichiarato il Delegato tranese della Lega Salvini Puglia dott. Andrea Catino - degli errori del passato e ricominciare da subito a ricostruire il centro- destra, partendo dal rapporto con il territorio e da un'opposizione unitaria e decisa in Consiglio Comunale