Filiberto Palumbo: «Ho intenzione di andare avanti in questa mia esperienza politica»

«Grazie ai tanti Amici, che hanno lavorato e si sono impegnati nel nostro comune progetto: "cambiamo rotta e attiviamoci perché Trani riacquisti la sua originaria identità". Ecco così perfettamente delineato il nostro programma!». A parlare è il candidato sindaco di centrodestra, Filiberto Palumbo all'indomani del risultato elettorale che lo vede al secondo posto, dopo Amedeo Bottaro con il 16,% di preferenze.«Grazie a chi ha condiviso la nostra idea, arricchendoci con il loro voto. Io ho intenzione di andare avanti in questa mia esperienza politica. Ho conosciuto tanta gente di qualità e ho acquisito tanti nuovi amici, con i quali ho avuto modo di confrontarmi e questo, per me, è stato motivo di arricchimento personale.Andrò avanti, ma all'unica condizione che la nostra squadra di opposizione rimanga coesa, guidata dai medesimi principi che sinora hanno caratterizzato la nostra Coalizione, durante la nostra difficile campagna elettorale. Tanti soggetti politici così diversi, ma tutti profondamente convinti della necessità della ripresa di Trani; Tutti ispirati dalle medesime idee democratiche e liberali.Ovviamente, valutata questa necessità, ogni nostra scelta politica propositiva (e di questo si tratta) e di controllo dovrà essere concordata all'interno dei Partiti di coalizione. Ciò sta a significare che, per i prossimi cinque anni, dovremo continuare a lavorare tutti insieme.Per me, questo continuerà a essere un vero piacere! Una forte stretta di mano a tutti i nostri elettori e anche a quelli che, al momento, non hanno creduto nel nostro programma. Al Sindaco e alla sua Coalizione porgo gli auguri di buon lavoro. Ai miei Colleghi di opposizione rivolgo l'augurio di restare uniti. Grazie ancora a tutti».