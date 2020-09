Elezioni 2020, in corso i pagamenti per scrutatori e presidenti di seggio

Il Comune di Trani comunica che sono in pagamento i compensi spettanti ai componenti dei seggi elettorali per le attività svolte in occasione della consultazione del 20 e 21 settembre 2020.Chi ha prestato servizio come scrutatore o presidente di seggio può ritirare il proprio compenso presso la filiale della Banca Popolare di Bari, presentandosi con un documento di riconoscimento.