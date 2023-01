A grande richiesta torna "Nà cullane, nù bracciale e n’aniedde": le repliche a marzo

L' Auditorium nella chiesa di san Magno a marzo risuonerà di nuovo di risate e buonumore grazie alla inesauribile attività dell'associazione Tranensis che è riuscita a organizzare, insieme alla compagnia diretta da Enzo Guacci , altri tre giorni di replica della commedia che ha riportato a Trani l'allegria che teatro sa offrire.La decisione nei giovani di Tranensis e nel maestro Guacci con i suoi attori a riprendere un'organizzazione non facile - (la vendita di biglietti senza un app on-line comporta ad esempio molti sacrifici di tempo e lavoro trattandosi, ricordiamolo di un'associazione di volontariato culturale; come anche l'attività degli attori, assolutamente amatoriale) - vuole essere una risposta non soltanto a tantissimi che non sono riusciti a assistere all'acclamatissimo spettacolo, ma soprattutto a quanto il teatro sia un'esigenza della comunità."L'Auditorium consente l'ingresso per ogni replica a quattrocento persone e quindi in queste repliche altri milleduecento tranesi potranno vedere o rivedere la commedia" - ci ha dichiarato il presidente Alfredo Cavalieri;" Il nostro auspicio è che attraverso questo nostro impegno Trani riprenda "il vizio ", il bellissimo vizio del teatro, e che tra pubblico e privato si possono trovare soluzioni per restituire questa arte alla cittadinanza " .Tre repliche, nei giorni 10-11-12 marzo 2023, e la modalità di acquisto dei biglietti resta quella già sperimentata nello scorso dicembre: Piazzetta San Francesco (accanto alla Biblioteca) nei giornidalle 19:30 alle 21 sarà disponibile un desk dal quale si potranno scegliere i posti e prendere tutte le informazioni, queste ultime disponibili però anche sui numeri WhatsApp indicati in calce.Suddivisione auditorium: tre blocchi differenti delle sedute suddivisi in eguali prezzi 5€, 12€ e 10€.Ognuno potrà liberamente scegliere il proprio posto! Grazie !Le informazioni solo tramite messaggi Whatsapp ai numeri:346 745 57 06346 8519643328 761 47 16.