 A Trani torna l' «Agorà» con Tranensis: l'estate si accende di poesia e riflessione nel cuore della comunità

È ufficialmente partita la quarta edizione dell'Agorà, l'appuntamento estivo promosso dall'associazione culturale Tranensis, ormai diventato un punto fermo del panorama culturale cittadino. Due gli incontri in programma quest'anno, pensati come momenti di condivisione, riflessione e arte. A presentare l'iniziativa è il presidente dell'associazione, Alfredo Cavalieri, che invita tutta la cittadinanza a partecipare: «Dopo aver animato la villa comunale e il teatro open air di piazza Teatro, anche quest'anno la manifestazione farà tappa presso il piccolo anfiteatro di Piazza Marinai d'Italia, a Colonna a Trani. Un luogo suggestivo, che si conferma perfetto per ospitare narrazioni e voci del territorio. Si parte questa sera, 21 luglio, alle ore 20:00, con l'incontro dal titolo Luce in versi: dalla fragilità alla poesia».Protagonisti saranno tre artisti locali – Daniele Marrone, Antonio Consiglio e Fabio De Palma – che attraverso la poesia guideranno il pubblico in un viaggio tra fragilità umana, empatia e bellezza. Le loro letture daranno voce a temi delicati e profondi: dalle condizioni delle persone affette da malattie neurodegenerative al rispetto della persona al di là della malattia, fino alla capacità salvifica della poesia, che accende luci anche nei momenti più bui. L'incontro sarà anche partecipativo: il pubblico potrà pescare versi dalla suggestiva "scatola dei sogni", leggere, confrontarsi e lasciarsi ispirare dai temi proposti.Non mancherà la musica. In anteprima sarà infatti presentato "Luce", il nuovo singolo di Daniele Marrone, nato proprio da un'esperienza personale a stretto contatto con la realtà delle RSA. Così racconta Marrone, che per lavoro gestisce l'azienda di famiglia impegnata nella fornitura di ausili medici per privati e strutture sanitarie. Con queste premesse, l'Agorà si apre nel segno della poesia che illumina, della fragilità che unisce e della comunità che si ritrova.