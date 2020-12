A Molfetta il Puglia Village solidale insieme a “Make A Wish”

Puglia Village affianca l'associazione "Make A Wish Italia Onlus" per realizzare il sogno di cinque bambini affetti da gravi patologie. Insieme agli altri quattro Village italiani della Land of Fashion, il Village pugliese ha scelto ancora una volta un Natale di solidarietà, supportando l'Associazione Make A Wish per trasformare in realtà i sogni espressi da cinque bambini malati per offrire loro un momento di svago e leggerezza all'interno di un percorso personale gravato dalla malattia.Make A Wish International è una delle organizzazioni benefiche più note al mondo presente in 50 Paesi, con 45.000 volontari distribuiti in 40 Nazioni e 480.000 desideri realizzati nel mondo. Make A Wish realizza infatti i desideri di bambini e ragazzi, tra i 3 e i 17 anni d'età, affetti da gravi patologie. Per l'associazione il valore di un desiderio è enorme: un sogno esaudito fa capire che nulla è impossibile e ha il potere di migliorare la qualità della vita dei piccoli pazienti.Condividendo quindi l'idea che sta alla base dell'associazione Make a Wish Italia, Land of Fashion ha voluto trasformare in realtà il desiderio di cinque piccoli pazienti del proprio territorio ed indicati dall'Associazione stessa per permettere loro di vivere un'esperienza magica e indimenticabile.I sogni, come tutti i sogni dei bambini, sono un tocco al cuore: seguire le orme di Harry Potter ed esplorare la magia del maghetto più famoso al mondo è il sogno espresso da Francesco. Visitare Legoland, il villaggio in Danimarca tutto costruito di mattoncini colorati è quello di Mattia. Passeggiare tra i grattaceli di New York e sentirsi per un giorno cittadino della Grande Mela è il desiderio di Mauro. Scoprire i luoghi ed i vicoli di una Londra tanto ben descritta da Agatha Christie, la scrittrice preferita di Nizar è il sogno irrealizzato per questo ragazzo di 12 anni. Per Annachiara infine visitare Dublino e recarsi fino alle impervie scogliere dei Cliffs of Moher. Sono questi i sogni che grazie alla collaborazione tra Land of Fashion e Make a Wish si concretizzeranno nella primavera del 2021 per ognuno di loro.A testimonianza dell'impegno preso nei confronti di questi ragazzi tramite la partecipazione al progetto Make A Wish, i cinque Village della Land of Fashion hanno allestito in ogni centro "L'Albero dei Desideri ", un modo questo per rendere visibile a tutti la collaborazione di Land of Fashion con l'Associazione Make A Wish. Sarà inoltre possibile per tutti i visitatori dei centri sostenere la realizzazione di questi sogni semplicemente condividendo uno scatto davanti all'Albero dei Desideri allestito nei centri o inviando loro messaggio d'auguri tramite l'hashtag fashionforland. Si potrà partecipare così e rendere ancora più completo il loro sogno, perché si sa … non esistono sogni troppo grandi per i più piccoli!Intanto, l'impegno solidale di Puglia Village non si ferma mai. Dopo aver donato nel giorno di San Nicola a oltre 300 bimbi molfettesi meno fortunati tanti giocattoli, aderendo come ogni anno all'iniziativa promossa dal Comune di Molfetta, la Land of Fashion pugliese si prepara anche quest'anno alla donazione del proprio olio al "Solidal Market" di Molfetta, per provare a rendere migliore il Natale di tutti.Orari di apertura del Village, consultabili su www.pugliavillage.itDal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 21.00, sabato e domenica chiuso