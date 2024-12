“A Natale Puoi…”, il maestro Anastasia si racconta e racconta la storia della banda che dirige

Natale è alle porte e l'associazione "Il Preludio" del M° Romolo Anastasia riproporrà anche per quest'anno il suo consueto appuntamento "A Natale Puoi…" che è arrivato alla quindicesima edizione. Quest'anno la "PreludiOrchestra" ha voluto valorizzare il centro storico tranese, e si esibirà davanti alla cassa armonica posizionata in piazza Scolanova.Il maestro Romolo Anastasia si è raccontato, dagli albori fino ad oggi, in qualità di direttore del complesso civico bandistico "Città di Trani", titolo ottenuto nel 2005.Nella sua lunga carriera, il maestro ha mosso i suoi primi passi nel mondo della musica studiando tromba e conseguendo il diploma sotto la guida del M° Domenico Pasquino e poi del M° Farina presso il conservatorio di Cosenza.Tra il 1994 e il 1995 decide di iscriversi all' "Accademia Hipponiana" di Vibo Valentia, dove studierà col M° Francesco Lentini. Dopo questi studi, vince diversi concorsi in composizione. Tra le sue opere originali si ricordano "Nostalgia" del 2005, "La Verità", composta nel 2007 e "L'autunno" del 2011.Nel 2005 arriva la qualifica di direttore di banda e l'onorificenza "Città di Trani" per il suo complesso bandistico, e nel 2009 quella di direttore d'orchestra.Molti degli allievi di Anastasia oggi studiano al conservatorio, sotto la guida degli stessi docenti del maestro. E saranno proprio loro ad esibirsi dapprima nelle strade centrali di Trani, lunedì pomeriggio, e poi con gli elementi della "PreludiOrchestra" eseguiranno un classico repertorio natalizio che comprenderà brani come "Adeste fidelis", "Astro del ciel", "Feliz Navidad" e tanti altri ancora.