A Pasqua e Pasquetta venti forti di burrasca: scatta l'allerta gialla

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia un'allerta gialla per vento forte con validità dalla mezzanotte di domenica 17 aprile e per le successive 24 ore. Si prevedono "venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali. Possibili mareggiate lungo le coste esposte." Non sono previsti rovesci.Tendenza a progressivo miglioramento nel tardo pomeriggio, con schiarite che avanzeranno via via più ampie. La Pasquetta sarà stabile, tra sole e qualche innocua nube, ma con venti forti dai quadranti N-No e clima diurno ancora fresco. Atteso anche un calo termico con massime di 13-15°C.