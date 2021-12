A tg2 Storie una testimonianza da Trani: il piccolo Biagio, la sua famiglia e "gli Aquiloni"

Il centro ha aperto le porte nel settembre scorso e in poco tempo è diventato un punto di riferimento per genitori i bambini e ragazzi autistici.

"Se ti arriva una disabilità o si sopravvive giorno dopo giorno o si reagisce, prendendo in mano la situazione": così i genitori di Biagio, il piccolo affetto da autismo, che ieri sera hanno introdotto con la loro vicenda personale, poi condivisa con altre famiglie, il programma Tg2 Storie.Biagio ha 8 anni e soffre del terzo livello del disturbo autistico, il più alto. Nelle riprese in casa le pareti sono sgombre, l'arredo essenziale,il pianoforte chiuso a chiave, tutto l'appartamento è adattato alle esigenze del piccolo Biagio.La quotidianità è segnata dalle difficoltà iniziate quando qualche anno fa la patologia emerse in modo evidente un percorso esistenziale a ostacoli in cui anche farsi una vacanza una pizza una passeggiata diventa un problema."Quando arriva la diagnosi è un lutto per tutta la famiglia - dice la mamma Katia Pascalone - ma è anche difficile farlo accettare dalla società"; "Come genitori accettare una diagnosi del genere non è per niente facile", aggiunge Giuseppe Fanelli, il papà di Biagio.Non hanno voluto arrendersi questi coraggiosi genitori, condividendo questo loro amore e desiderio di benessere per il proprio bambino con altre famiglie: Katia ha deciso di aprire in città un centro per suo figlio e per altri bambini e ragazzi autistici per far apprendere loro determinate cose anzi far venir fuori le capacità di ognuno. " Non siamo eterni dobbiamo insegnare a questi bambini a volare"È nato così il centro "Gli aquiloni": "Io lo devo preparare a vivere nel modo più autonomo possibile, dice Katia, e ho voluto io fortemente essere la responsabile del centro perché quando un genitore quando riceve la diagnosi se si interfaccia con chi può comprendere quel dolore trova un appoggio fondamentale".