A Trani allarme cavallette, segnalazioni da tutta la città

Per strada, ma anche sui balconi e persino in casa: colpa del caldo?

C'è chi le associa alla più terribile delle piaghe d'Egitto, chi al saggio amica dell'Ape Maia: ma, storie bibliche e innocenti cartoni animati a parte, trovarsi invasi da questi ingombranti insetti non è sicuramente piacevole. Di ieri sera la testimonianza di una persona che se n'è ritrovate due tra i capelli e di lì a poca distanza ne saltellava indisturbata un'altra; la fotografia che pubblichiamo viene da via Postumia ma le segnalazioni che ci stanno arrivando sono veramente di ogni tipo. C'è già chi chiede un intervento di bonifica urgente: ma probabilmente è necessario prima un monitoraggio puntuale della situazione per capire se sia un situazione passeggera - del resto si tratta di animali migratori - oppure se il fenomeno deve destare preoccupazione.Con le ultime tendenze culinarie che vedono grilli sfarinati per farne pane e biscotti si potrebbe pensare a una rivolta della specie...e in quel caso, a mali estremi, estremi rimedi: partire con una caccia cittadina alle cavallette e vedere che ne fanno gli chef.