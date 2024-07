«L'emergenza del West Nile ci ricorda quanto è importante proteggere il nostro ambiente»

2. Aumento del verde urbano: nuovi spazi verdi come parchi o orti urbani per migliorare la qualità dell'aria e assorbire le emissioni di CO2.

3. Mobilità sostenibile: misure di riduzione del traffico automobilistico come la chiusura di strade durante i weekend, e investimenti in colonnine per la ricarica delle auto elettriche.

4. Educazione ambientale: campagne di sensibilizzazione e programmi educativi per informare i cittadini sui cambiamenti climatici.



Sono convinta che, con la Sua leadership, il nostro comune possa diventare un modello di città green e un esempio per altre comunità per il bene dei nostri cittadini e dei nostri figli. Spero inoltre che Lei possa anche farsi portavoce, a livello regionale e nazionale, della necessità di disporre misure urgenti per supportare i comuni nell'affrontare la crisi climatica. Resto inoltre a disposizione per qualsiasi supporto o collaborazione che possa risultare utile.

Riceviamo e pubblichiamo una lettera a firma di una cittadina tranese Cristiana de Lia, dopo le recenti misure adottata dal Comune dopo il primo caso di West Nile a Trani.Egregio Sindaco Bottaro,Ho deciso di scriverLe a seguito della Sua ordinanza sulle zanzare portatrici del virus West Nile, un'emergenza che ci ricorda quanto sia importante adottare misure preventive per proteggere la nostra salute e il nostro ambiente a fronte dei cambiamenti climatici in atto. Temperature in aumento, siccità e inondazioni, danni ai raccolti agricoli e la diffusione di nuovi virus - tra cui la Febbre del Nilo - sono solo alcune delle manifestazioni di questa crisi globale che ormai colpisce anche il nostro territorio.In qualità di cittadina tranese, Le scrivo per esprimere la mia profonda preoccupazione sugli effetti dei cambiamenti climatici sulla nostra città e sulla nostra salute.Pur apprezzando i Suoi sforzi nell'introdurre nuove iniziative come il servizio di bike sharing, mi dispiace constatare che nel nostro comune mancano misure adeguate per contrastare e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. In particolare, vorrei esprimere la mia preoccupazione riguardo alla continua costruzione di nuovi palazzi, spesso a discapito delle aree verdi, e alla mancanza di misure di riduzione del traffico, che stanno peggiorando la qualità dell'aria e la vivibilità della nostra città. La distruzione del verde per fare spazio a nuove costruzioni e l'inquinamento atmosferico non solo contribuiscono ai cambiamenti climatici, ma hanno anche gravi effetti sulla salute dei cittadini, causando problemi respiratori, malattie cardiovascolari e altre patologie.Ritengo sia di fondamentale importanza che il Comune di Trani si impegni attivamente in politiche e progetti sostenibili per salvaguardare il nostro ambiente e garantire un futuro migliore alle generazioni future.In virtù del Suo impegno a promuovere la città di Trani come perla del turismo, la trasformazione della città in una destinazione turistica di eccellenza costruita su un modello di sostenibilità non può che generare benefici economici significativi. Qui di seguito trova alcune delle possibili azioni da intraprendere:1. Promozione delle energie rinnovabili: installazione di pannelli solari e altre tecnologie di energia pulita negli edifici pubblici.