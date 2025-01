A Trani arriva Zicky, tra i maggiori dj della musica elettronica italiana

A Trani, il 31 gennaio, ci sarà uno dei maggiori dj italiani che hanno fatto la storia della musica elettronica: "00Ziky".Zicky inizia la carriera come vocalist giovanissimo, quando a 17 anni si avvicina al mondo del clubbing, attratto in particolare dall'acid house che in quegli anni andava affermandosi in tutta Europa.Verso i 19 si trasferisce in Toscana, siamo nel 1992, il periodo d'oro della progressive italiana. In quegli anni nasce il suo personaggio, Zicky il Giullare ed inizia a esibirsi come vocalist all'Imperiale e poi all'Insomnia.L'esperienza dell'Insomnia gli permette di farsi conoscere a livello nazionale e proprio in quegli stessi anni, verso il 1997, nasce un grande progetto: la Metempsicosi, una libera associazione di artisti-soci. E' l'inizio di un vero e proprio cambiamento professionale e l'agenzia, nata come organizzatrice di eventi, feste, locali, oggi dopo dieci anni è una realtà italiana stimata nel resto del mondo e un'etichetta discografica.Nel 1998 iniziano anche le prime produzioni discografiche; 'Madness', prodotto in collaborazione con Joy Kitikonti, a cui sono seguiti 'She Wanna' (2000) e 'Follow Me' (2001), sempre frutto della collaborazione con Mario Piu' e Joy Kitikonti, 'YeahMan! Bomboclat!' e 'The Party Goes On'.Negli anni Zicky, come sempre instancabile, ha iniziato ad esplorare nuove strade e, come 00Zicky lo troviamo sempre più spesso a suonare come dj nelle console di diversi Paesi, con un suo set personale, tra il normale dj set ed il live.Nel 2017 Franchino e Zicky decidono di dare vita ad un nuovo progetto: Musica&Magia, un party pensato per immergersi completamente nell'immaginario e nel magico mondo di Franchino che, nelle vesti di cantastorie e cicerone, conduce il pubblico a vivere una notte di magia ed emozioni.Dall'incantesimo iniziale, fino all'ultimo disco, Franchino accompagna il pubblico in un viaggio fantastico, in cui parole e suggestioni si fondono nelle note della musica selezionata da 00Zicky, nel ruolo di dj e manager.Il 31 gennaio, a Trani, 00Ziky in consolle per un viaggio musicale fra passato, presente e futuro della musica elettronica.