A Trani arrivano i Simply Red, l’evento clou dell’estate pugliese

Cresce l'attesa per il concerto dei Simply Red, che martedì 27 richiamerà in piazza Duomo a Trani fans da ogni dove. Per la realizzazione della manifestazione musicale di respiro internazionale è stata emanata una ordinanza dirigenziale del settore Polizia Locale, Sicurezza e Mobilità Urbana: com'è noto si tratta della tappa principale del Locus festival, e richiede l'emissione di provvedimenti di modifica temporanea della viabilità, a partire dal giorno 24 giugno al giorno 28 giugno 2023, onde consentire l'arrivo dei mezzi interessati alle operazioni di trasporto del materiale e allestimento del palco nonché dello svolgimento del concerto.In breve il contenuto dell'ordinanza: Piazza Re Manfredi – area compresa fra l'incrocio con la Via Accademia dei Pellegrini e la Piazza Duomo – istituzione del divieto di fermata – divieto di transito dalle ore 06.00 del 24 giugno alle ore 06.00 del 28 giugno 2023; sono esclusi dalle limitazioni di cui sopra i veicoli di servizio al Tribunale, delle Forze dell'Ordine, i mezzi di pubblica utilità , i mezzi di soccorso e i mezzi delle maestranze per l'allestimento e l'organizzazione della Manifestazione a riguardo della parte della Piazza prospiciente il palazzo del Tribunale.Piazza Duomo – parte prospiciente i paletti dissuasori che delimitano la carreggiata e parte prospiciente Palazzo Torres – istituzione del divieto di fermata dalle ore 06.00 del giorno 24 giugno alle ore 06.00 del giorno 28 giugno 2023; sono esclusi dalle limitazioni di cui sopra i veicoli di servizio al Tribunale, delle Forze dell'Ordine, i mezzi di pubblica utilità , i mezzi di soccorso e i mezzi delle maestranze per l'allestimento e l'organizzazione della Manifestazione a riguardo della parte della Piazza prospiciente il palazzo del Tribunale.Piazza Duomo – il giorno 27 giugno 2023 dalle ore 14.00 alle ore 24.00 istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli eccetto gli addetti alla Manifestazione 4. In deroga alla Ord. n.137/2015, dalle ore 06.00 del giorno 24 giugno alle ore 06.00 del giorno 28 giugno 2023 si autorizza l'accesso in Via Fra Diego Alvarez con direzione Piazza Re Manfredi, dei mezzi (Autocarro + Rimorchio), adibiti alle operazioni di trasporto e scarico materiale per l'allestimento della Manifestazione, con utilizzo di movieri per la disciplina del traffico.Per i soli fini della viabilità il giorno 27 giugno 2023 dalle ore 18.00 alle ore 24.00: - Via Mario Pagano – tratto compreso fra la Piazza della Repubblica e Piazza Libertà - Via Mario Pagano – tratto compreso fra la Via Marsala e Piazza Libertà - Via Festa Campanile – tratto compreso fra la Via Mario Pagano e Piazza Longobardi - Via Ognissanti – tratto compreso fra la Piazza Libertà - Piazza Longobardi - Sedile San Marco - Via Beltrani – tratto compreso fra Piazza Lambert e Via Accademia dei Pellegrini istituzione del divieto di transito, eccetto residenti ed autorizzati.