I Simply Red in concerto a Trani il 23 giugno 2023

Primo annuncio della diciannovesima edizione del Locus Festival, rassegna musicale d'eccellenza internazionale, che rappresenta il viaggio in Puglia per definizione. Sarà la Città di Trani e la sua bellissima piazza Duomo, lì dove la celebre Cattedrale romanica si specchia sul mare Adriatico, ad ospitare la prima data del Locus festival 2023, il 27 giugno con i Simply Red.Il concerto di Trani sarà la prima tappa italiana del prossimo tour del celebre gruppo inglese di Mick Hucnall, unica data in tutto il Sud Italia. Si rinnova quindi la collaborazione fra il Locus festival e l'Amministrazione Comunale di Trani, che ancora una volta ospiterà in piazza una grande voce del pop soul inglese, dopo lo show di Paolo Nutini dello scorso anno.I biglietti saranno disponibili al pubblico dalle ore 10 di sabato 12 novembre, sulle piattaforme online DICE.fm e Ticketone.it e nei punti vendita Ticketone da martedì 15 novembre.