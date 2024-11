A Trani arrivano tre nuovi bus a metano

Powered by

Domani mattina alle ore 10 presso la sede di AMET (piazza Plebiscito) saranno presentati i tre nuovi bus a metano nelle disponibilità dell'azienda, già pronti per andare in strada.I bus sono stati ottenuti dalla Città di Trani mediante un finanziamento PNRR. Con complessivi 45,8 milioni di euro a valere sule risorse del Piano Complementare al Pnrr, la Regione Puglia ha acquistato 148 autobus suburbani a metano assegnati a 27 Comuni, e concessi in usufrutto alle imprese titolari del contratto di servizio TPL, con l'obiettivo di togliere completamente dalla circolazione e rottamare gli Euro 1, Euro 2 ed Euro 3. All'esito della procedura di selezione avviata dalla Regione, la Città di Trani è risultata beneficiaria di 3 mezzi da 10.70 metri (importo complessivo 1.790.000 euro).Alla presentazione dei mezzi interverranno Debora Ciliento (assessore regionale ai trasporti ed alla mobilità sostenibile), Amedeo Bottaro (sindaco di Trani) e il nuovo CdA di Amet.