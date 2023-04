"A Trani ci si diverte!": il video dalla gioiosità contagiosa di Gigi Bucci spopola sul web

L'atmosfera è quella briosa e allegra del film "Mamma mia!" in cui Meryl Streep ballando nella sua isola greca coinvolge pian piano tutti gli abitanti: ma alla natura e alle scogliere dell'Egeo lo sfondo a questo video divertente e contagioso è quello dell'Adriatico, anzi, della nostra perla dell'Adriatico: sta riscuotendo davvero un grande successo il video di Gigi "Bux", artista tranese dalle mille declinazioni."Il video nasce per scherzo e per fare un regalo originale di compleanno ad una mia cara amica", ci racconta Gigi, "la voglia di intrattenere, fare spettacolo e divertire, che a stento riesco a controllare, mi ha fatto ideare una serie di ciak in giro per la città di Trani. Pochi mezzi, poco tempo, pochi soldi ma tanta buona volontà e disponibilità di amici e parenti che si sono affidati alle mie intenzioni e buttati a capofitto in questo progetto".Attori e doppiatori - del bel brano dal sapore estivo , una canzone del gruppo pop inglese S Club 7, "REACH"- tutti alle prime armi ma davvero bravissimi e efficaci, tra playback da memorizzare, coreografie da ripetere e interpretazione : in quattro giorni guidati da Gigi hanno ballato, cantato ( anche se sarebbero stati doppiati...ma hanno cantato eccome !!) accompagnati tra i vicoli di Trani, il porto, la Villa comunale per terminare le riprese in piazza Duomo. "Quale migliore scenografia può desiderare un video-maker!", esclama felice Gigi."Sono un artista poliedrico e mi piace comunicare gioia e bellezza in tante forme, presto presenterò infatti le mie nuove opere pittoriche in una esposizione, trasmettere spensieratezza e voglia di vivere è fondamentale per me. L'obiettivo che mi prefiggo è quello di far emergere lo spirito creativo di chiunque senza pregiudizi". Gioia e bellezza, insieme a tanta allegria, da questo video traboccano davvero , insieme all'estro e a un pizzico di follia che Gigi ci richiama dalla frase di uno degli artisti che ama di più, Robin Williams: "Ti viene data solo una piccola scintilla di follia. Non perderla".