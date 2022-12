A Trani il Christmas Shopping: una serata di divertimento, musica e food per le vie del centro

La Confesercenti Provinciale BAT e il Distretto Urbano del Commercio organizzano il "Christmas Shopping", il festival del divertimento patrocinato dal Comune di Trani, in programma Domenica 11 Dicembre 2022 a partire dalle ore 17:00 in corso V. Emanuele (da piazza della Repubblica ad angolo via Marsala) a Trani.L'evento si inserisce nell'ambito delle iniziative natalizie della rassegna comunale "Trani T'INCANTA".Il ricco e divertente programma prevede attività di animazione ludica, culturale e musicale, spettacoli, balli, danze, food, il tutto per grandi e bambini.In particolare saranno allestite banchetti enogastronomici di salumi, formaggi, caciocavallo, frittura di pesce, frittelle, pizze, panini, primi piatti, dolci, prodotti tipici, panettoni artigianali, crepes, pancake, frutta fresca e secca, moscato di Trani, vino, birre artigianali.Ci saranno anche le tipiche postazioni natalizie di caldarroste, zucchero filato, pop corn, cioccolata calda e leccornie.Di grande attrazione sarà l'angolo del Fumetto e l'esposizione di costruzioni Lego e punti foto per permettere a tutti di condividere la gioia del natale.Ad allietare l'evento anche Dj set, musica in filodiffusione, esibizione di scuole di danza e ballo e sfilate di acconciature e band da strada.Non mancate!