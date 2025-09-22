A Trani il volto civile di Pasolini tra biografia, poesia e impegno politico

Il 21 settembre l'autore Daniele Maria Pegorari ha presentato il libro. Il marxismo tragico nella poesia di Pasolini, presso la Biblioteca comunale G. Bovio. L'autore, che ha dialogato con Onofrio Pagone, ha spiegato il suo lavoro partendo da una riflessione fondamentale: parlare di Pasolini come poeta civile significa confrontarsi con l'intera sua opera, affrontando un vortice inestricabile di richiami intratestuali, mutamenti ideologici, complessità poetica e vicende storiche italiane, dalla Resistenza fino ai movimenti degli anni Settanta.Al centro di questo vortice vi è un trauma personale e fondativo di Pasolini: l'uccisione del fratello Guido nel 1945, un fatto tragico e oscuro che lo scrittore bolognese non superò mai e che diventò, nella sua scrittura l'espressione di una ferita sempre aperta e il simbolo della sua formazione di intellettuale civile. Da quell'episodio nacque il poemetto La passione del 1945, primo testo autenticamente politico, rimasto inedito ma cruciale per comprendere l'inizio del suo impegno poetico e ideologico. Per Pasolini la morte del fratello partigiano non fu solo un dolore personale, ma rappresentò la promessa infranta di quella Repubblica che avrebbe dovuto nascere dai sacrifici della Resistenza. Pegorari spiega che nella raccolta di saggi Passione e ideologia di Pasolini, l'autore tiene insieme due forze contrastanti: da un lato la passione, cioè la dimensione intima, viscerale, autobiografica e dall'altro l'ideologia, il rigore marxista, l'interpretazione strutturata della realtà. Pegorari riporta nel suo libro l'attenzione sul ruolo civile della letteratura onorando il profondo legame tra la poesia e l'impegno politico di Pasolini.