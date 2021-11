A Trani l'intitolazione di una via a Paolo David Di Martino, primo pluri donatore di organi nel Meridione

Si è svolta questa mattina, sabato 27 novembre, una cerimonia di intitolazione di una strada dell'area La Pietra a Paolo David di Martino, deceduto a Trani il 16 settembre del 1990, all'età di 19 anni, a causa di un incidente stradale e primo pluri donatore di organi nel Meridione. Alla cerimonia, oltre ai familiari di Paolo David di Martino, hanno preso parte Istituzioni cittadine e regionali.Il tema della donazione degli organi diventa centrale non solo nelle politiche locali ma anche a livello di toponomastica. Dall'inizio dell'anno a oggi nella Asl Bt ci sono state otto donazioni di organo e 150 donazioni di cornee: numeri che fanno della provincia Bat la più generosa di Puglia. Il "sì" alla vita che continua, alla donazione degli organi e tessuti, è il più grande gesto d'amore possibile: "in nessuna altra azienda sanitaria regionale ci sono numeri simili soprattutto rispetto alla donazione delle cornee – dice Giuseppe Vitobello, responsabile aziendale della donazione degli organi – abbiamo anche fatto accordi con gli hospice di Bisceglie e Minervino dove abbiamo già fatto prelievi di cornee, a dimostrazione di come anche nei luoghi di massimo dolore è possibile dare una possibilità in più alla vita". Nei mesi scorsi, inoltre, c'è stata la prima donazione d'organo dell'anno a Barletta: le operazioni si sono svolte nelle sale operatorie dirette dal dottor Giuseppe Cataldi. "Noi non ci stancheremo mai di ringraziare le famiglie dei donatori – sottolinea Alessandro Delle Donne, Commissario Straordinario Asl Bt – donne e uomini che mentre vivono momenti drammatici per la perdita di un familiare riescono a trovare la forza per sostenere la vita, dare la vita, attraverso un sì".Possono donare tutti i soggetti in buono stato di salute senza limiti di età. Esprimere in vita il consenso alla donazione dei propri organi è una scelta consapevole: la legge garantisce libertà di scelta sulla donazione. Se non si è espresso parere in vita, a scegliere saranno i parenti più vicini. I cittadini maggiorenni possono esprimere la propria volontà in occasione del rilascio o del rinnovo della carta di identità, attraverso un modulo che si può richiedere alla Asl di appartenenza o all'Associazione italiana Donazione Organi (AIDO). In alternativa è possibile esprimere la propria volontà su un foglio da portare sempre con sé, ricordandosi di inserire i propri dati anagrafici, la data e la firma.Sul portale della Salute della Asl Bt c'è uno spazio dedicato alla donazione degli organi con informazioni utili e riferimenti per chi necessita di un confronto diretto.Nel Comune di Trani, dal 14 febbraio 2017, presso gli uffici demografici è possibile prestare il consenso alla donazione di organi e tessuti. "La donazione di organi e di tessuti – spiega il sindaco, Amedeo Bottaro, primo utente a esprimere il proprio consenso in favore della donazione – rappresenta un atto di amore verso il prossimo e di rispetto per la vita. La decisione di intitolare la via a Paolo David di Martino nasce su caparbia volontà della famiglia e per ricordare a tutti noi quanto il consenso alla donazione sia un valore eccezionale, un'occasione unica di responsabilità sociale. La data scelta non è casuale. Sabato 27 Paolo David di Martino avrebbe compiuto 50 anni. Ricorderemo con affetto un ragazzo dalla forza incredibile e che si era prodigato anche nel mondo del volontariato cittadino".