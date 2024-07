A Trani la seconda edizione del Summer Festival

L'estate tranese si arricchisce con la seconda edizione del "Trani Summer Festival", un evento musicale da non perdere che si terrà il 2 agosto (ore 21:00) nella suggestiva cornice della corte Davide Santorsola, presso Palazzo Beltrani.Questa serata, organizzata dal gruppo InArt Music Project, celebrerà il talento dei giovani artisti locali, offrendo loro una vetrina prestigiosa.Il festival promette di essere un'esperienza artistica varia e coinvolgente, con un repertorio che spazia dai suoni avvolgenti del jazz, alle note fresche del pop, fino ad arrivare allo swing e al soul.Ogni artista porterà il proprio stile unico, interpretando brani che dimostreranno la diversità e la ricchezza della scena musicale locale. Sarà un'occasione speciale per scoprire e apprezzare le diverse sfumature artistiche che caratterizzano ogni esibizione.Non perdete l'occasione di prendere parte a questo evento, che rappresenterà un momento di condivisione e scoperta, in cui la musica diventa il "fil rouge" che unirà il pubblico e gli artisti in un'atmosfera di passioni e creatività.La corte Davide Santorsola vi aspetta, pronta a risplendere di melodie sotto il cielo stellato di una notte di mezza estate.Ingresso: 5 euro (Il biglietto è acquistabile al botteghino di Palazzo Beltrani ogni giorno dalle ore 16:00 alle 20:00).