A Trani le telecamere Rai per le riprese del programma "Di là dal fiume e tra gli alberi"

La Rai torna a Trani per registrare una puntata del programma "Di là dal fiume e tra gli alberi", format televisivo in onda su Rai 3 e Rai 5, giunto alla seconda stagione, di Marco Melega e Vittorio Rizzo e di Gianfranco Anzini, Monica Ghezzi, Lucrezia Lo Bianco, Federico Lodoli, Guido Morandini, Vincenzo Saccone, Giuseppe Sansonna, Claudia Seghetti e Francesco Zippel. La seconda stagione prenderà il via il 26 gennaio per terminare il 19 luglio. Una delle 26 puntate sarà dedicata alla città di Trani. Le riprese avverranno nel corso dei prossimi giorni e dureranno un'intera settimana. La trasmissione avrà il compito di restituirci il sapore della città di Trani, candidata capitale d'Italia per la cultura 2021, sullo sfondo di una serie di storie, professioni, scorci di vita vissuta che in qualche modo lo rappresentano e lo descrivono.