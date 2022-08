A Trani nasce il primo pronto soccorso per animali

La clinica ha predisposto un numero dedicato alle sole emergenze a cui risponderà sempre il personale di turno che potrà fornire ai proprietari degli animali le prime indicazioni per gestire il paziente nell'attesa del vostro arrivo in ospedale.



Per rendere tutto più immediato ed efficente possibile, inoltre, l'ospedale è stato attrezzato per le stesse urgenze di un imgresso diritto (civico 8) senza attese o perdita di minuti preziosi, che in alcuni casi possono fare la differenza.

Un pronto soccorso per animali operativo h24. È la grande novità presto in arrivò presto a Trani: il servizio sarà disponibile da fine agosto a cura dell'ospedale veterinario Atheryon, già operativo da poco meno di un mese in via Grecia ma che verrà inaugurato ufficialmente i primi di settembre.