A Trani sorgerà il Misericordia Cancer Hospital, tra i più avanzati centri oncologici d'Italia

Si chiamerà Misericordia Cancer Hospital e sorgerà a Trani: si tratterà del primo centro oncologico maggiormente performante che «per dimensioni, tecnologie, umanizzazione e servizi sarà non solo della Puglia ma tra i primi d'Italia e del Mediterraneo», come si legge nella Pec di presentazione inviata alla classe politica locale. Attualmente non sono ancora stati resi noti ulteriori dettagli: il progetto di fattibilità sarà presentato venerdì 24 marzo a Palazzo Beltrani, alle ore 10.