A Trani un concerto per la prevenzione contro il tumore al seno

La LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) Associazione Provinciale Barletta Andria Trani APS ETS sempre attiva nella sensibilizzazione, nel nostro Territorio, alle Buone Pratiche della Prevenzione Oncologica, promuove LILT for Women - Campagna NASTRO ROSA attuata dalla LILT (Ente Pubblico 922-2022), sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e Patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dellaSalute (da cui è vigilata) e che si terrà per l'intero mese di ottobre su tutto il territorio italiano.LILT for Women - Campagna NASTRO ROSA -Prevenzione Oncologica del Tumore al Seno, manifestazione nazionale di grande rilevanza sociale e culturale realizzata dalla LILT Nazionale, con numerosissime iniziative in tutto il territorio nazionale attraverso le sue 106 sedi provinciali e le proprie 800 Delegazioni, motiva donne a recarsi c/o gli Ambulatori e Spazi d'Ascolto LILT (400 nell'intero territorio nazionale) e/o strutture pubbliche per ricevere informazioni e/o effettuare visite senologiche gratuite.Nel mese di ottobre l'Italia e il resto del mondo, come ogni anno, si tingono nuovamente di rosa, colore simbolo della lotta contro il tumore al seno.Per l'occasione ieri si è svolto l'evento/Concerto "Prevenzione in Note di rosa" Chiesa di San Giovanni Battista (Via G. Beltrani) con il Patrocinio del kmComune di Trani, dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie e la preziosa collaborazione del suo Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo e delle Associazioni FIDAPA, AMMI, Università della Terza Età, Società Dante Alighieri e TOP Fashion Model.Al Concerto hanno partecipato il Soprano Miryam MARCONE, il Mezzo Soprano Giulia DIOMEDE e il Pianista Emanuele PETRUZZELLA in un programma di Arie d'Opera più belle e conosciute oltre ad un'Aria d'Opera composta, per l'occasione, in esclusiva per la LILT Nazionale dal Maestro Marco PODDA con al PresentAttore Christian BINETTI che ha condotto la serata.Per l'occasione il Comune di Trani ha illuminato in rosa il frontale della Biblioteca Comunale e la Madonnina sita in Piazza Libertà.