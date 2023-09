A Trani un memorial in ricordo del prof. Mauro Cignarelli

Si svolgerà il 10 settembre in tre diversi momenti

Dall'esempio della sua vita possiamo ricavare idee preziose per il rilancio della nostra terra. S'invitano i cittadini a partecipare alle manifestazioni previste. Il 10 settembre si terrà il Memorial del Prof. Mauro Cignarelli.



Il programma della giornata prevede:

Ore 12.00 – Piazzale Lido di Colonna

Breve ricordo di Mauro Cignarelli prima dell'inizio della gara di triathlon organizzata dall'associazione sportiva tranese Tom Assi



Ore 18.00 – Palazzo S. Giorgio

Commemorazione ufficiale del Prof. Mauro Cignarelli.



Ore 19.30 – Palazzo S. Giorgio

Proclamazione del vincitore del premio Cignarelli.

La cittadinanza tutta è invitata.

Le associazioni di seguito nominate: Diabat (diabetici della provincia BAT) e Croce Bianca con sede a Trani in via Edoardo Fusco 57, organizzano a Trani il 10 settembre 2023 il memorial per ricordare il prof. Mauro Cignarelli, scomparso 5 anni fa, un grande medico e accademico, un cittadino illustre di questa città.