Riorganizzazione della medicina territoriale pugliese: i medici incontrano i Comuni

Si è svolto presso la sede Anci di Bari un nuovo incontro tra le organizzazioni sindacali dei medici di assistenza primaria e l'Anci, associazione nazionale dei comuni pugliesi. Per Anci Puglia presenti il delegato alla Sanità Filippo Melchiorre e il delegato al welfare Pasquale Chieco; per le organizzazioni sindacali dei Medici presenti Ludovico Abbaticchio e Francesco Felice Pazienza (Smi), Giovanni Sportelli (Snami), Vito Bellini (Ugs) Antonio Mazzarella (Cgil). All'ordine del giorno la riorganizzazione della medicina territoriale pugliese in una prospettiva di prossimità, al servizio delle comunità, l'efficace utilizzo delle risorse del Pnrr e l'avviamento a livello regionale, di un percorso di integrazione Ospedale-territorio.Al termine dell'incontro i sindacati dei medici hanno accolto favorevolmente la proposta già annunciata da Anci Puglia, previo passaggio nel proprio Comitato Direttivo, di chiedere alla Regione l'attivazione di un tavolo istituzionale permanente che coinvolga tutti gli stakeholder del settore: gli assessorati regionali competenti, le organizzazioni sindacali dei medici e i Comuni, per il rilancio dell'assistenza socio sanitaria.